“Foi o melhor jogo no meu comando”, diz Carpegiani

Carpegiani: elogios a Alan Santos e Benítez (foto: Geraldo Bubniak)

O técnico do Coritiba, Paulo Cesar Carpegiani, elogiou o desempenho do time na vitória dessa quarta-feira. “Hoje acredito que foi o melhor jogo no meu comando, por tudo que representou. Hoje foi um jogo mais homogêneo”, declarou o treinador, em entrevista coletiva.

Carpegiani elogiou o volante Alan Santos, que voltou ao time após se recuperar de lesão. “Gostei muito do Alan. Já modificou”, disse. “A medida que temos esses jogadores temos condições de propor o jogo”, afirmou.

O treinador também gostou do lateral-esquerdo Benítez jogando na direita. “Benítez é destro. Acredito que ele foi muito firme hoje, marcou muito bem, foi muito seguro e me chamou a atenção”, analisou.

Sobre o jogo, lamentou a postura do Vitória. “Não podemos descaracterizar a vitória do Coritiba, que foi muita justa. Do outro lado teve uma intenção muito clara da catimba, da forte marcação”, comentou.

Carpegiani também explicou a escalação de Kleber, que tentou jogar, mesmo com uma lesão no pé. Ele durou 10 minutos em campo. “O Kleber tem o mesmo defeito que eu: não sabe ficar fora”, disse. “Ele disse que queria jogar. Nessa hora, passa por cima do departamento médico e da vontade do técnico até”, afirmou.