Feriadão e descanso fora de Curitiba

O Bourbon Cataratas Convention & Spa Resort em Foz do Iguaçu (foto: Divulgação)

Tudo bem que não vale para todo mundo, mas na semana que vem os feriados da Independência e de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais (padoreira de Curitiba), caem, respectivamente, numa quarta e quinta-feira. Por isso, a maioria dos colégios está “enforcando” a sexta-feira e os estudantes estão numa alegria só. Já quyem trabalha depende de um a negociação com o patrão para utilizar aquelas horas extras trabalhadas e ganhar a folga na sexta. Mas, se tudo certo a ordem é aproveitar e viajar. E olha que vários hotéis estão oferecendo algumas vantagens para quem quer curtir cinco dias de folga.



A rede Bourbon (www.bourbon.com.br) oferece pacotes especiais para os curitibanos na unidade de Foz do Iguaçu. O local além de ter diversas atrações para crianças e adultos, espaços exclusivos da Turma da Mônica, gastronomia de alto padrão e diversos serviços, é uma excelente opção, pois está localizado de forma estratégica que facilita até para quem quiser viajar de carro. O trecho Curitiba - Foz do Iguaçu dura em média nove horas.



No Bourbon Cataratas Convention & Spa Resort os curitibanos poderão curtir o feriadão com tarifas a partir de R$244 por pessoa, com café da manhã e hospedagem cortesia para 2 crianças de até 8 anos. Por lá, a diversão está garantida com a programação especial de lazer, com muita aventura no Sports Park, entretenimento com os exclusivos espaços da Turma da Mônica e o FunPlace, além de muito bem-estar e relaxamento no Mandí SPA. Entre as opções de lazer o hóspede pode escolher arvorismo, arco e flecha, campo de futebol, Casa do Tarzan, casa na árvore, Espaço Turma da Mônica e Brincando de Engenheiro, piscinas e o espaço Bourbon FunPlace com boliche, sinuca, pebolim, cinema, espaço teen, pingpong, jogos eletrônicos, jogos de mesa.



Bourbon Cataratas Convention&Spa Resort (Avenida das Cataratas, Km 2,5, n° 2.345 – Foz do Iguaçu) Reservas: 45 3521-3900 ou 0800 451010. E-mail: reservas.cata ratas@bourbon.com.br



Urubici, onde se encontra a famosa Pedra Furada





TURISMO DE AVENTURA EM SANTA CATARINA

O Brasil é uma das grandes estrelas do segmento de turismo de aventura com infinitas atividades em toda a sua extensão. Em Santa Catarina, especificamente na região de Gravatal e da Serra Catarinense, novos roteiros e diversas opções estão disponíveis para os apaixonados por viagens e natureza.



Como a cidade fica entre a serra e o mar, além de poderem experimentar e relaxar com uma das melhores águas termais do mundo, os visitantes ainda podem curtir diferentes atrações naturais e sentir de perto a tranquilidade ou a adrenalina presentes no cenário natural do local.



Pensando nisso, o Hotel Internacional Gravatal (www.hotelinternacionalgravatal.com.br) criou um roteiro turístico para seus hóspedes reunindo os melhores passeios no tour Turismo de Aventura. O visitante poderá começar fazendo um passeio de bike em grupo — basta trazer a sua própria bicicleta —, hidroginástica e caminhada em meio a área verde do hotel, além de ter acesso ao parque aquático Acquativo (imperdível!), que conta com águas termais quentinhas e diversos tobogãs. Para finalizar a noite em grande estilo, os hóspedes ainda contam com bailes com música ao vivo todas as terças, quartas e sextas-feiras.



Quem estiver hospedado no hotel nos meses de inverno também poderá, conhecer a pequena cidade de Urubici, famosa internacionalmente pelas baixas temperaturas, neve e paisagens de tirar o fôlego. A cidade também é referência para prática de rapel, cavalgadas, caminhadas, voo livre, mountain bike, tirolesa e arvorismo. O morro da Igreja em Urubici é o ponto mais alto do Sul do Brasil, onde se encontra a também famosa Pedra Furada.



Para os mais aventureiros, os passeios opcionais oferecidos pelo Hotel Internacional são escolha certa! Entre eles o rafting em corredeiras intermediárias em Rio Fortuna (a 36 quilômetros de Gravatal com trecho asfaltado). Outra opção imperdível é a subida Serra do Rio do Rastro — de van ou helicóptero —, um dos mais belos cartões postais do mundo, com suas curvas sinuosas e um pôr do sol inesquecível! Mais informações: (48) 3648-8100



Rio do Rastro Eco Resort: chalés típicos de montanha





FRIO E ROMANTISMO NA SERRA

Os curitibanos também terão desconto no feriadão de setembro no Rio do Rastro Eco Resort (www.riodo rastro.com.br), em Bom Jardim da Serra. Em clima de inverno na Serra Catarinense o resort preparou programação especial para quem pretende viajar no período de 07 a 11 de setembro. Entre os benefícios oferecidos, quem vier da capital paranaense e ficar por 5 noites terá 10% de desconto no valor da hospedagem que hoje começa a partir de R$777 o casal (com drink de boas-vindas, café da manhã e chá da tarde).



Opção romântica e de sossego para amantes da natureza e de muitas atividades para quem curte a eco aventura, a região oferece uma lista de paisagens de tirar o fôlego, visita a vinícolas com degustação do vinho de altitude, além de gastronomia internacional e serrana.



O complexo hoteleiro, que faz parte dos Roteiros de Charme, possui chalés típicos de montanha, que podem abrigar casais ou famílias, com muito conforto para curtir o clima da Serra, todos com vista dos lagos, campos e mata, imensas camas de casal, lençóis térmicos, frigobar, lareira Chilena e aquecimento de ambiente, além de requinte e charme que prevalecem também nos banheiros com secador de toalhas e de cabelos.



Canoagem pelos lagos, saunas, hidromassagem externa, piscina coberta aquecida e fitness center, entre outras, fazem parte da infraestrutura oferecida aos hóspedes. No inverno, o Rio do Rastro oferece passeios específicos com guias especializados na região que podem ser contratados no próprio hotel. Opção ideal para quem gosta de curtir o frio que, algumas vezes, traz a neve para encantamento dos visitantes.



Requintadas opções gastronômicas e pratos da culinária e cultura serrana estão no cardápio do restaurante, além de uma extensa carta de vinhos, servidos em um ambiente charmoso com lareira e música ambiente. O local inspira o aconchego das noites frias a 1500m de altitude, no final da Serra do Rio do Rastro, que por seu traçado sinuoso e vista espetacular é passeio obrigatório para quem visita a região. Mais informações:- (49) 9112-0073 e (49) 9112-0074.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *******