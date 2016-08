Tezza e Peres no mês da literatura

Os escritores Cristóvão Tezza e Marcos Peres são os convidados desta semana do Mês da Literatura — projeto da Secretaria de Estado da Cultura e da Biblioteca Pública do Paraná que leva 11 autores do Estado a 25 cidades do interior. Tezza conversa com o público de Guaratuba, a partir das 15h, no Colégio Estadual Gratulino de Freitas amanhã (1/9) e Peres visita Alto Paraná, onde fala sobre seu trabalho e questões relacionadas à leitura na Casa da Cultura Walcyr Gundalini Gomes, às 14h. Sexta-feira (2/9), Tezza e Peres participam de bate-papos em Paranaguá e Santo Inácio.



Tezza, que já participou de projetos semelhantes em cidades do interior de São Paulo e no Paraná, acredita na iniciativa como uma forma de promover a literatura. “Este é um formato que funciona, principalmente quando levado às cidades menores, que têm menos acesso a projetos como este. O encontro se torna um grande evento e movimenta toda a cidade”.

PROGRAMAÇÃO

Dias 1º e 2 de setembro

Cristovão Tezza (Guaratuba e Paranaguá)



Dias 1º e 2 de setembro

Marcos Peres (Alto Paraná e Santo Inácio)



Dias 12, 13 e 14 de setembro

Guido Viaro (Paiçandu Peabiru e Paraíso do Norte)



Dias 12, 13 e 14 de setembro

Otavio Linhares (Ampere, Salto do Lontra e Quedas do Iguaçu)



Dias 14 e 15 de setembro

Miguel Sanches Neto (Jaguariaíva e Castro)



Dias 19 e 20 de setembro

Cezar Tridapalli (Ibiporã e Santo Antonio da Platina)



Dias 20 e 21 de setembro

José Castello (Lapa e Quitandinha)



Dias 20, 21 e 22 de setembro

Karen Debértolis (Santa Helena, Marechal Cândido Rondon e Maripá)



Dias 22 e 23 de setembro

Marcelo Sandmann (Palmas e Rio Azul)



Dias 22 e 23 de setembro

Paulo Venturelli (Araucária e Colombo)



Fonte: SEEC/BPP