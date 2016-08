'Boa Noite Cinderella' no Novo Batel

Após o enorme sucesso do espetáculo A Morte Veste Jeans, chega ao palco do Teatro João Luiz Fiani, anexo ao Shopping Novo Batel, espetáculo Boa Noite Cinderella, com direção de Arnon Nogueira.



A nova comédia do grupo Atoss Teatral conta com muito humor a jornada de Cindy, uma jovem que após uma noitada acorda ao lado de Marx, um antigo colega de escola, em uma casa nada convencional. A partir deste ponto começa uma jornada bem-humorada sobre amor, teorias da conspiração e as memórias do passado. O elenco é estrelado por Annita Prezeseniak, Gabriela Terzian e Osvald Junior.



SERVIÇO:

Local: Shopping Novo Batel -Teatro João Luiz Fiani

Data: A peça fica em cartaz até 4/09, sextas e sábados às 21h e domingos às 19h.

Preços: R$ 40 e R$ 20 (meia)

Texto e Direção: Arnon Nogueira

Elenco: Annita Prezeseniak, Gabriela Terzian e Osvald Junior.

Realização: Atoss Escola de Artes Dramáticas e Shopping Novo Batel

Ingressos online: https://www.ingressorapido.com.br/compras/?id=51591#!/tickets

