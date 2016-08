Bailarino baiano se apresenta em Curitiba

Para compartilhar o percurso de criação e pesquisa em dança do artista baiano Leonardo França, o projeto de circulação Estilhaços se expressa em espetáculo, em livro e em conversa. No palco, o solo Ouriço convida a perceber o acontecimento da dança e a presença do corpo em relações improváveis, em apresentações na Casa Hoffmann, na quinta e sexta-feira (dias 1 e 2 de setembro), às 20 horas, com ingressos a R$ 10 e R$ 5.



O performer vive um panorama de seus 10 anos de carreira em projeto contemplado com o Prêmio Funarte de Dança Klauss Vianna 2014 da Fundação Nacional de Artes (Funarte), instituição vinculada ao Ministério da Cultura (MinC).



Artista multi e indisciplinar, Leonardo França cruza diferentes atuações como coreógrafo, performer e videoartista, interessado em produzir outras dramaturgias do corpo e olhares coreográficos no cotidiano. Seus trabalhos — cinco peças coreográficas e três curtas-metragens, além de várias obras em que compõe o elenco — já foram apresentados em festivais nacionais e internacionais de dança e cinema.



SERVIÇO:

O quê: Estilhaços – projeto de circulação de Leonardo França - Espetáculo Ouriço

Quando: 1/9 e 2/9 (quinta e sexta), às 20h

Onde: Casa Hoffmann (Rua Dr. Claudino dos Santos, 58 – São Francisco)

Ingresso: R$ 10 e R$ 5

Conversa Dançada + Lançamentos

Data: 2/9 (sexta), 9h30 às 12h30

Local: Estúdio 3 do TELAB – Teatro Laboratório da Unespar/Faculdade de Artes do Paraná (FAP)

(Rua dos Funcionários, 1756 – Cabral)

Entrada Franca