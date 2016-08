Apple deve apresentar iPhone 7 em 7 de setembro

A Apple anunciou a data do evento de lançamento de sua próxima geração de iPhones. O evento será realizado em 7 de setembro na cidade de São Francisco, na Califórnia. No convite, no lugar de uma de suas frases enigmáticas, a Apple apenas exibe a frase "See you on the 7th" (Vejo você no dia 7, em tradução livre). É o quinto ano consecutivo que a Apple realiza um evento de lançamento de produtos no início de setembro. A nova geração do iPhone deve receber poucas mudanças significativas em seu design, embora o aparelho inclua uma mudança radical: ele deve perder a entrada para fone de ouvido.

Faustão critica futebol, sertanejo universitário e BBBs

O apresentador de TV Fausto Silva gravou, na terça-feira, a sua participação no Programa do Jô, que deverá ir ao ar amanhã. O apresentador, que era repórter esportivo nos anos 70 e 80, criticou a ascensão social através de futebol, BBB e sertanejo universitário. "A ascensão social e econômica no Brasil ou é através do futebol, da música sertaneja e do 'Big Brother Brasil'. Então é um país que não investe na educação. Conclusão: é o apogeu da merda", disse Faustão a Jô Soares. O comentário arrancou risos e aplausos da plateia.

Impeachment de Dilma Rousseff lota internet de memes