Na TV, Temer diz que a incerteza acabou e que é hora de união

VALDO CRUZ E GUSTAVO URIBE BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Em seu primeiro discurso em cadeia nacional, o presidente Michel Temer afirmou que, com a definição do processo de impeachment, a "incerteza chegou ao fim" e que o momento é de colocar os anseios nacionais "à frente dos interesses de grupos".

Na gravação de cinco minutos, o peemedebista disse que na nova gestão terá o compromisso de dialogar democraticamente com "todos os setores da sociedade brasileira" e que respeitará a independência entre os Poderes da República. "O momento é de esperança e de retomada da confiança no Brasil. A incerteza chegou ao fim. É hora de unir o país e colocar os interesses nacionais acima dos interesses de grupos. Essa é a nossa bandeira", disse.

O peemedebista disse ainda que tem consciência "do tamanho e do peso da responsabilidade" que carrega, uma vez que recebe um país "mergulhado em uma grave crise econômica". "O meu compromisso é o de resgatar a força da nossa economia e recolocar o Brasil nos trilhos. Sob essa crença, destaco os alicerces de nosso governo: eficiência administrativa, retomada do crescimento econômico, geração de emprego, segurança jurídica, ampliação de programas sociais e pacificação do país", disse.

Ele defendeu ainda a necessidade de uma reforma previdenciária que garanta o pagamento das aposentadorias. "Nosso objetivo é garantir um sistema de aposentadorias pagas em dia, sem calotes e sem truques. Um sistema que proteja os idosos sem punir os mais jovens", disse. "O presente e o futuro nos desafiam. Não podemos olhar para a frente com os olhos do passado. Meu único interesse é entregar ao meu sucessor um país reconciliado, pacificado e em ritmo de crescimento. Um país que dá orgulho aos seus cidadãos", disse.