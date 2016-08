Semestre tem quatro feriados prolongados

O segundo semestre de 2016 é rico em folgas prolongadas. Serão quatro a partir do 7 de Setembro, que cai numa quarta-feira e tem a possibilidade de ser “emendado” já com este fim de semana. Para quem mora em Curitiba, então, são mais dias, já que o dia 8, dia da Padroeira de Curitiba, Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, também é feriado municipal. Claro que não será para todos, mas tem quem sonhe com uma semana inteira de folga.

O próximo feriado prolongado é o dia 12 de outubro, Dia da Padroeira do Brasil, feriado nacional. Ete dia também será uam quarta-feira, e tem emendas possíveis dos dois lados — tanto no começo da semana quanto no final dele.

E a quarta-feira é pródiga neste calendário de 2016, porque nela cai o dia 2 de novembro, dia de Finados. De novo fica a possibilidade de emendas. A última data no calendário do ano com uma data nacional é o 15 de Novembro que, apesar de não ser feriado para todos, pode ser recesso em órgãos públicos.

Lembrando que, depois de tanta folga, uma notícia nada agradável para quem gosta de uma esticadinha é que o Natal e o Ano Novo neste ano serão no domingo.