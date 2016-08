Batalha de hambúrguer inaugura espaço

Neste final de semana tem a 1ª Batalha CWBurguer Fest, que vai promover uma competição inédita entre food trucks e hamburguerias. O evento que vai de amanhã a domingo, inaugura a Quadra Gastrô, espaço anexo à Arena da Baixada.

Durante o evento, dez hamburguerias e dez food trucks vão criar uma opção exclusiva de hambúrguer que será comercializado pelo preço único de R$ 15,00. Por meio do aplicativo do CWBurguer Fest, o público vai eleger o melhor hambúrguer de Food Truck e o melhor de hamburgueria. Os dois ganhadores irão para a grande final e terão 30 minutos para criar uma nova opção, que será avaliada por um júri técnico, responsável por escolher o grande vencedor da batalha.

Oktober na Arena — Outro evento marcado para o espaço acontece na semana que vem é a Oktoberfest Curitiba — dias 8 a 10 de setembro — e que tem até mascote escolhida. Pinha e Pinhão foram os nomes escolhidos para o casal de capivaras que vai representar a Oktoberfest Curitiba. Foram 130 sugestões enviadas pelos internautas através do concurso promovido na página oficial do evento.