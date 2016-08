Sábado tem aulão do Enem

A Uniandrade promove a segunda edição do Encontro Enem, no sábado, das 9 horas às 12h30. A iniciativa da Instituição se deu em virtude do resultado do Enem 2014, onde mais de 500 mil estudantes zeraram na redação. O projeto foi criado para facilitar o acesso de alunos de escolas públicas às universidades.

Atualmente, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é a principal porta de entrada para o ensino superior, no Brasil. A prova passou a ser usada por instituições públicas de ensino superior como critério de seleção em substituição aos vestibulares tradicionais, com a criação do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

O evento é totalmente gratuito, com número de vagas limitado. As inscrições deverão ser feitas no banner do evento, pelo www.uniandrade.br, até amanhã.