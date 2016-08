Ministério libera R$ 1 milhão

O Ministério da Integração Nacional autorizou ontem a liberação de R$ 1,07 milhão para recuperação de danos causados por chuvas intensas no município de Cantagalo, no Sudoeste do Paraná. Com o recurso federal serão reconstruídas duas pontes — uma sobre o Rio Jacutinga/Arroio do Bugre, na comunidade Rio Visita, e a outra no Rio Penteado, na comunidade de Linha Roseira.

A portaria, da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), foi divulgada no Diário Oficial da União (DOU) de ontem. O investimento será empenhado por meio de transferência obrigatória e pago em duas parcelas de igual valor. O prazo é de um ano para execução das obras e serviços. O pagamento das parcelas está condicionado à prestação de contas e documentação comprovatória de execução das obras pelo município.