Termômetros oscilaram mais durante agosto deste ano (foto: Franklin de Freitas)

No agosto deste ano, o frio foi mais rigoroso em termos de intensidade do que no ano passado. Algumas das massas de ar frio que ingressaram no Paraná provocaram declínio mais acentuado das temperaturas do que em 2015. Um exemplo é Curitiba, onde a mínima neste mês chegou a 0,8ºC. No mesmo mês do ano passado a mínima registrada foi de 7,4ºC, ou seja, quase 7ºC de diferença.

Outras cidades também tiveram registros bem amplos entre as mínimas do mês de um ano e outro. Em Cruz Machado, no Sul do Estado, a mínima em 2015 atingiu -2,3ºC e no ano passado 4,5ºC. Em Pato Branco, em agosto de 2016 a mínima ficou em -0,4ºC e em 2015 6,2ºC. Em agosto de 2015, o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar) não registrou nenhum dia com temperatura negativa.

Próximos dias

As temperaturas voltam a ficar mais baixas nos próximos dias no Paraná. Com o afastamento da frente fria que trouxe chuva até quarta-feira (31), uma massa de ar mais fria toma conta das regiões. Apesar disso, a intensidade desta vez não é tão severa como a da semana pasada.

A mínima fica entre 7 e 8 graus no Sudoeste e Centro-Sul, além da Grande Curitiba. No Norte e Noroeste, tradicionalmente regiões mais quentes, a mínima oscila entre 11 e 12 graus. As máximas não sobem, chegando a 18ºC na Capital, 21ºC em Guarapuava e 27ºC em Paranavaí.

Já a partir de quinta (1), os setores mais ao Norte ganham máximas perto dos 30ºC e o sol aparece quase sem nuvens. No Centro-Sul e Leste as temperaturas permanecem amenas até o final de semana. O sábado e domingo podem vir com chuva novamente atingindo praticamente todas as regiões. A chuva, contudo, não deve ser forte. No domingo Curitiba deve marcar 14ºC de mínima e 15ºC de máxima, praticamente sem amplitude térmica.