As apreensões de cocaína e ecstasy feitas pelas polícias Civil e Militar do Paraná quadruplicaram no primeiro trimestre de 2016, em comparação com o mesmo período de 2015. Saíram de circulação 516,26 quilos de cocaína — cerca de seis quilos por dias —, contra 115,15 quilos no mesmo período do ano passado. Em relação ao ecstasy, 19.391 comprimidos foram recolhidos por policiais, enquanto as apreensões de 2015 somaram 4.411 comprimidos. O crescimento é de 4,4 vezes em ambos os casos.

Os dados são do relatório da Coordenadoria de Análise e Planejamento Estratégico (Cape), da Secretaria da Segurança Pública e Administração Penitenciária, divulgado ontem.

As apreensões de maconha ficaram estáveis nos primeiros meses do ano. As polícias recolheram 12.766 quilos de janeiro a março — em 2015 foram 13.023 quilos nos mesmos meses. A região de fronteira manteve a liderança nas apreensões no trimestre.

Em relação ao crack, as apreensões diminuíram de 566,67 quilos no primeiro trimestre de 2015 para 171,57 quilos nos primeiros três meses deste ano. Entre as maiores cidades paranaenses, Maringá, situada em uma das rotas para São Paulo, contabilizou a apreensão de 13,7 quilos, atrás apenas de Curitiba com 14,2 quilos a menos nas ruas.