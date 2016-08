Com Paulinho e Gabriel Jesus, Tite revela time de estreia

GUILHERME SETO, ENVIADO ESPECIAL QUITO, EQUADOR (FOLHAPRESS) - Alisson; Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Marcelo; Casemiro; Willian, Renato Augusto, Paulinho, Neymar; Gabriel Jesus. Esses onze jogadores foram escolhidos como titulares da seleção brasileira por Tite para a partida contra o Equador nesta quinta-feira (1º), em Quito, quando fará sua estreia como treinador da equipe. Em sua primeira entrevista pré-jogo na seleção brasileira, o treinador repetiu o mesmo estilo de discurso que lhe é habitual, falando de diversos aspectos táticos do jogo. "O que o treinador da seleção brasileira tentou fazer: ver os atletas nas posições em que eles jogam em suas equipes. O Jesus é goleador do Brasileiro como jogador terminal em sua equipe. Como jogam o Marcelo, o Miranda, o Neymar, o Willian em suas equipes? É analisar isso e ter cinco ou seis jogadores na ação ofensiva", disse. Dizendo-se ansioso pela estreia, ele explicou sua estratégia de "potencializar o tempo", ou seja, comunicar-se com os jogadores continuamente, seja por telefone ou pessoalmente, para implantar suas ideias coletivas. "Não adianta ficar procurando o ideal. Temos que potencializar o tempo. Fizemos isso nas relações pessoais, nos vídeos, nas orientações táticas. Uma coisa é revelar os nomes, outra são os movimentos. Vai colocar os dois laterais para sair para o ataque? Vou montar o time levando em consideração o que eles fazem em seus clubes", afirmou. Ele ainda aproveitou para explicar como os fundamentos táticos que aplicou no Corinthians aparecerão na seleção brasileira. "O jogo bem apoiado é feito por triangulações e passes mais curtos. O lado esquerdo, por exemplo, vai ter Neymar, Marcelo e Renato, que têm que dar opções. Depois, na sequência, podemos ter uma bola mais longa. Os dois zagueiros e o primeiro homem do meio também, para abastecer o Daniel Alves e o Marcelo. A compactação é, em termos de marcação, alargar e acompridar sem a bola, e encurtar com a bola", disse. Com a equipe na sexta colocação das eliminatórias, Tite admite que a situação é desfavorável. Por isso, ele enfatiza que em um primeiro momento o objetivo será conseguir resultados positivos, e então, futuramente, praticar um futebol vistoso. "Não estamos em um lugar favorável. Por isso, em um primeiro momento, estamos pensando em fazer um bom jogo, uma boa partida, para então pensar em jogar um futebol mais plástico." Brasil e Equador se enfrentarão nesta quinta-feira (1º), às 18h, pela sétima rodada das eliminatórias para a Copa de 2018. O time da casa está na segunda colocação, com 13 pontos, enquanto o Brasil ocupa a sexta posição, com nove.