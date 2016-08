Misericórdia

(foto: Franklin de Freitas)

A deputada federal paranaense Christiane Yared (PR) divulgou ontem uma carta aberta ao deputado federal e ex-presidente Eduardo Cunha (PMDB/RJ), rejeitando pedido para que ela vote contra a cassação de seu mandato. Cunha enviou a Yared, assim como aos demais parlamentares, uma correspondência na qual faz um apelo aos colegas para que o livrem da perda do mandato e considerem seus argumentos de defesa contra a acusação de ter mentido à CPI da Petrobras ao afirmar não manter contas no exterior.

Palavra

“Dizer que não estava sob juramento ao afirmar desconhecimento de contas no exterior pode não ter efeito jurídico, como o senhor insinua, mas a palavra não vale? Ou perante a Justiça, atos e palavras são diferentes da prática do dia a dia?”, questionou a parlamentar. “Afirmar que é alvo de perseguição política e da mídia não convence. É o mesmo discurso dirigido a tantos outros que foram seus opositores. E o mesmo discurso de opositores ao atual governo”, lembrou a deputada.

Página virada

O governador Beto Richa (PSDB) comentou ontem, pelas redes sociais, que o Brasil “virou uma página importante de sua história” com a aprovação, pelo Senado, da cassação do mandato da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). “É fundamental agora que todos se somem aos esforços na reconstrução da nossa economia, na geração de empregos e no atendimento às demandas sociais”, defendeu o tucano. “É hora de colocar um ponto final na crise que nos atinge há mais de dois anos para que o Brasil retome o caminho do crescimento em bases sólidas”, disse Richa.

Dívida

O prefeito de Curitiba, Gustavo Fruet (PDT), sinaliza que já definiu o candidato do PMN e ex-prefeito Rafael Greca como adversário principal nas eleições deste ano. Em reunião com candidatos a vereadores dos partidos de sua base de apoio, Fruet disse que a disputa já está polarizada entre ele e Greca, e acusou o adversário de ter aumentado a dívida do município em 393% durante seu mandato. “O Rafael Greca, quando foi prefeito, aumentou a dívida do Município em 393%. Nós vamos entregar a gestão com um aumento de 4%. Acabou a época em que era possível fazer uma obra e deixar para os outros pagarem”, disse o pedetista.

Na trave

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PR) indeferiu quatro pedidos de registro de candidatos a vereador em Curitiba. Os candidatos, que ainda poderão recorrer da decisão, são da coligação PDT-PRB, PV, PHS e Pros. Até as 17 horas de ontem, o tribunal já havia deferido 332 candidaturas. Outras 772 ainda aguardam julgamento.

Pacote

A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa aprovou ontem parecer favorável ao novo pacote de ajuste fiscal do governo Beto Richa (PSDB). O pacote foi dividido em seis projetos diferentes, e prevê, entre outras medidas, a criação de duas novas taxas sobre exploração da água e recursos minerais e a autorização para a venda de imóveis e ações de estatais.

Copel

Segundo o líder do governo, deputado Luiz Cláudio Romanelli (PMDB), os projetos devem agora receber emendas em plenário, para garantir que não haverá incidência de nenhum aumento de tributos em relação ao contribuinte ou empresas paranaenses. Quanto às ações da Copel, Romanelli adiantou que já existem negociações com o governador Beto Richa (PSDB) para retirar do texto a autorização para venda de ações da companhia energética, “mantendo exclusivamente as ações excedentes em relação a 60% do capital mínimo que tem que ter, no caso da Sanepar, para que possamos gerar recursos. Serão R$ 1,3 bilhão para investimentos no estado”.