Ex-governardor Jayme Canet morre aos 91 anos

Canet com Beto Richa: governador entre 1975 e 79 (foto: Reprodução)

Morreu nesta quarta-feira (31), em Curitiba, o ex-governador do Paraná, Jayme Canet Júnior, aos 91 anos. O governador Beto Richa (PSDB) e o prefeito de Curitiba, Gustavo Fruet (PDT) decretaram luto oficial no Estado e no município por três dias. O corpo será velado nesta quinta-feira (1º de setembro), a partir das 8 horas, no Palácio Iguaçu. O enterro será às 16 horas, no Cemitério Municipal de Curitiba. Richa decretou luto oficial de três dias.

“Um dos mais realizadores na história do Paraná, o governo de Canet lançou as bases para a implantação da moderna infraestrutura de transporte do Estado, com a pavimentação de milhares de quilômetros de rodovias em todo o território paranaense”, comentou Richa em nota. “A passagem de Jayme Canet Junior pelo governo do Estado está registrada na história como um período de busca de eficiência na gestão pública, rigor na aplicação dos recursos e grande investimento em infraestrutura, além de uma notável ampliação da estrutura da educação, área que ele sempre prezou muito”, disse Fruet.

Canet governou o Paraná entre 1975 e 1979. Atuante na vida pública desde a década de 1960, ele foi presidente da Café do Paraná, do Banco do Estado do Paraná e vice-governador no período de 1973-1975. Eleito governador pela Assembleia Legislativa em 3 de outubro de 1974, tomou posse em 15 de março do ano seguinte. Ao assumir, deu o tom da gestão e do caminho a ser seguido pelo Estado ao expressar que o grande desafio era dar sustentação ao processo de transformação da economia paranaense, que deixaria “a condição secular de essencialmente agrícola” para ser “predominantemente agroindustrial”.

Estradas

Uma das áreas que recebeu maior atenção ao longo da administração de Canet foi a malha rodoviária estadual. Em quatro anos de gestão, ele pavimentou cerca de 4 mil quilômetros de estradas, integrando o Estado e facilitando a comunicação entre todas as regiões econômicas paranaenses.

A educação foi outro setor tratado como prioridade, com importantes avanços. Canet aumentou em 50% a oferta de vagas nas unidades educacionais do Estado. Também promoveu uma reforma administrativa, defendendo a racionalidade e eficiência da máquina pública. Outra marca da administração foi a modernização e mecanização da agricultura, com o suporte de órgãos de pesquisa como o Instituto Agronômico do Paraná (Iapar) e outros centros técnicos e científicos.

Sua gestão promoveu ainda ações de combate à erosão e investiu na ampliação do sistema de armazenagem da produção agrícola do Paraná. A eletrificação rural alcançou 4.350 quilômetros de extensão.