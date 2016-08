Veneri e Fruet tem material contestado

A Justiça Eleitoral determinou a apreensão de materiais de campanha de dois candidatos à prefeitura de Curitiba, Gustavo Fruet (PDT) e Tadeu Veneri (PT). As ações foram propostas pela coligação do candidato Rafael Greca (PMN), por causa de adesivos e bandeiras em desacordo com a lei.

Em duas ações contra Veneri, o juiz Jederson Suzin, da 174ª Zona Eleitoral, determinou a apreensão de bandeiras e adesivos irregulares. Os adesivos não traziam o nome do partido e foram desrespeitadas as proporções entre os nomes dos candidatos a prefeito e a vice. Já as bandeiras As bandeiras estavam fora do tamanho padrão estabelecido na legislação.

Jederson Suzin também determinou que bandeiras de Fruet devem ser entregues à Justiça, sob pena de multa diária de R$ 8 mil. As bandeiras também estariam fora do tamanho padrão. Cabe recurso das decisões. A reportagem procurou as assessorias dos dois candidatos, mas até o fechamento da edição elas não se pronunciaram.