Greca promete novo hospital infantil

O candidato do PMN à prefeitura de Curitiba, Rafael Greca, aproveitou visita a moradores da região Sul de Curitiba, na noite de terça-feira, para anunciar a intenção de construir um novo pronto-socorro infantil metropolitano, que terá parceria com o Hospital Pequeno Príncipe. Greca também disse que pretende criar um novo eixo estrutural de transporte saindo do Zoológico de Curitiba até a estrada de Piraquara.

Na primeira de três reuniões, Greca explicou para os comerciantes do Umbará sobre uma nova ligação viária para melhorar a mobilidade na região. “Conversamos sobre a transversalidade da Linha Verde e que vamos puxar um eixo estrutural de transporte e sustentabilidade do zoológico até a estrada de Piraquara”, explicou.O candidato também esteve com os moradores dos Conjuntos Parque Iguaçu 1,2 e 3, no Ganchinho.