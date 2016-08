Leprevost defende uso de tecnologia

Em encontro com empresários na noite de terça-feira, o candidato a prefeito do PSD, Ney Leprevost disse que seu Plano de Governo prevê o uso da tecnologia de informação em várias áreas para melhorar a vida da população. “Na segurança pública vamos implantar o Centro de Inteligência de Segurança, com informações das polícias e a integração de câmeras de segurança do município e das empresas de segurança privada para o planejamento de ações eficientes”, disse, afirmando que os principais corredores de saída da cidade terão câmeras para fiscalizar e registrar placas de automóveis para coibir o roubo.

Leprevost disse que a área de saúde será toda informatizada. “Os usuários da rede de saúde do município terão o Cartão Saúde, com o qual poderão marcar consultas online”, afirmou.