Candidatos experientes

Mais da metade das candidaturas registradas em todo o Brasil, para as Eleições 2016, são de homens e mulheres com idade de 40 a 59 anos. No total, são 270.772 (55,17%) das 490.559 inscrições realizadas até terça-feira (30 de agosto). Os dados são do DivulgaCandContas, sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Segundo o cadastro, 10.245 inscritos para o pleito são candidatos ao cargo de prefeito, 9.744 a vice-prefeito e 250.783 a vereador. Os jovens de 18 a 20 anos somam, no total dos três cargos, 2.342 pedidos.

Muito experientes

O sistema mostra ainda que 1.966 candidatos têm mais de 79 anos. Para o cargo de prefeito, apenas dois candidatos possuem mais de 90 anos.

O substituto

O presidente do PRP de Curitiba, Jorge Martins, poderá substituir Afonso Rangel, que teve o pedido de candidatura rejeitado pela Justiça Eleitoral, para concorrer a prefeito de Curitiba. Rangel não prestou contas na eleição de 2012, quando disputou uma vaga para vereador na capital. Martins já disputou a prefeitura em eleições passadas.

Impeachment

A última etapa do processo que culminou com o afastamento da agora ex-presidente Dilma Rousseff (PT) monopolizou o noticiário ontem (31 de agosto). No final, foram 61 votos favoráveis e 20 contrários, sem nenhuma abstenção. O até então interino Michel Temer (PMDB) assumiu a presidência em definitivo no meio da tarde.

Rachou

Antes de colocar em votação o impeachment, foi firmado um acordo para votar separado os direitos políticos de Dilma, mantidos por 42 votos, 36 contrários e 4 abstenções. A decisão provocou o primeiro racha na base de Temer, que estuda pedir a revisão da votação.

Canet Jr, adeus

Morreu ontem, aos 91 anos de idade, o ex-governador do Paraná, Jayme Canet Júnior. Ele foi o 44º governador e esteve no comando do Palácio Iguaçu de 1975 a 1979. O governador Beto Richa (PSDB) emitiu nota lamentando o falecimento e decretou luto oficial por três dias no Estado. O sepultamento de Canet Jr será hoje, às 16h no Cemitério Municipal de Curitiba.

Novo nome

O irmão do vereador Professor Galdino (PSDB), Eduardo Cordeiro de Souza (PSDB), vai concorrer a uma vaga na Câmara de Curitiba com o nome de “Prof. Edu Galdino”. A decisão, que foi aceita pela Justiça Eleitoral, foi anunciada após o Ministério Público pedir a impugnação da candidatura, uma vez que ele não pode usar o mesmo nome do irmão, que não é candidato à reeleição.

3,5 milhões

Este é o total de moradores de Curitiba e cidades da região metropolitana, segundo dados do IBGE divulgados terça (30 de agosto). É a nona maior região metropolitana do país. A capital abriga 53% dos moradores (1.893.997).

Setembro Vermelho

A campanha de conscientização para doação de órgãos, do chamado Setembro Vermelho, será lançada hoje (1º). A lei, criada a partir de um projeto de Nereu Moura (PMDB), marca também os 20 anos da Central Estadual de Transplantes, que será tema de exposição no Palácio Iguaçu.