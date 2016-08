Greca, Fruet e Leprevost são os mais citados na pesquisa espontânea

Na consulta espontânea, em que os eleitores são solicitados a dizer em quem votariam sem a apresentação de uma lista dos candidatos, Rafael Greca aparece com 16,64% das citações, seguido de Fruet com 9,36%. Leprevost foi indicado por 2,09% dos entrevistados, e Requião Filho por 1,76%. Tadeu Veneri aparece como o quinto, com 1,34%, seguido de Maria Victória, com 0,59%. Xênia Mello teve 0,5% e Ademar Pereira 0,08%. Afonso Rangel não foi citado.

A consulta espontânea revela ainda um alto grau de indecisão entre os eleitores. Nessa modalidade, 54,34% dos entrevistados não souberam indicar um candidato a prefeito, enquanto outros 13,3% apontaram a intenção de não votar em ninguém.

O levantamento foi feito pela IRG Pesquisas sob encomenda da Editora Jornal do Estado/jornal Bem Paraná e registrada no TSE sob o número PR-09227/2016.