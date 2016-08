Mega-Sena acumula e prêmio pode chegar a R$ 10 milhões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 1852 da Mega-Sena sorteadas nesta quarta-feira (31), em Uberlândia (MG). De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio acumulado para o próximo concurso deve chegar a R$ 10 milhões. Os números sorteados foram: 13, 17, 29, 45, 49 e 50. Pela quina, 83 apostadores receberão R$ 19.320,44 individuais. Outras 4.187 apostas levarão R$ 547,13 individuais pelo prêmio da quadra.

QUINA

O concurso 4172 da Quina também acumulou. A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 1,4 milhão, segundo a Caixa. A quadra teve 68 acertadores, que ganharão o prêmio individual de R$ 5.259,92. No terno, houve 4.414 ganhadores, que receberão cada um R$ 121,85. Outros 119.266 receberão R$ 2,48 por terem acertado duas dezenas. Os números sorteados foram: 05, 20, 34, 43 e 60.

FEDERAL

A Caixa sorteou ainda os números da extração 05106 da Loteria Federal. Os resultados são os seguintes: Destino - Bilhete - Valor do Prêmio (R$) 1º - 85700 - 350.000,00 2º - 45102 - 19.000,00 3º - 60035 - 16.000,00 4º - 89134 - 14.000,00 5º - 10422 - 12.000,00