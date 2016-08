Vamos ter de priorizar alguma competição, diz Cuca após vitória

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Líder do Campeonato Brasileiro e com a vaga às quartas de final da Copa do Brasil mais próxima após a vitória sobre o Botafogo-PB por 3 a 0 nesta quarta-feira (31), o Palmeiras viverá um dilema caso a classificação se concretize: priorizar uma das competições. O técnico Cuca optou pelo time principal diante dos paraibanos no Allianz Parque já que a equipe entra em campo somente na próxima quarta para enfrentar o São Paulo pelo Brasileiro, mas isso não deve se repetir com frequência. "Mais na frente vamos ter de priorizar alguma competição. Olha o caso hoje, se tivéssemos jogo domingo, perderíamos uma peça importante (o Moisés). Priorizar não é dizer não a uma competição, é usar jogadores que não vem tendo tantas oportunidades", afirmou o treinador palmeirense. O meia Moisés precisou ser substituído ainda no primeiro tempo após sentir dores no tornozelo. O jogador pode ser uma baixa para o próximo confronto. PREMIADO Um dia após fazer 24 anos, o meia Tchê Tchê foi coroado com o seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras. Contratado do Audax logo depois do fim do Campeonato Paulista, o jogador se firmou na equipe titular. "A torcida vinha cobrando, graças a Deus fiz hoje. Meu aniversário foi ontem, é um presente para mim e para toda a torcida. Ajeitei para a direita, vi que os adversários estavam vindo e tentei cortar. Fui feliz", disse o volante que é figura certa nas escalações de Cuca. O comandante da equipe alviverde também fez questão de exaltar o gol de Tchê Tchê, o terceiro da vitória sobre o Botafogo-PB. "No segundo tempo as coisas andaram melhor, soubemos sair de uma marcação quase que individualizada, quebramos com algumas jogadas bonitas, como foi do gol do Tchê Tchê. Ele foi premiado com o primeiro gol dele", lembrou. O Palmeiras é o atual campeão da Copa do Brasil e defende o título neste ano.