Após atacarem prédio da Folha de S.Paulo, black blocs são dispersados pela PM

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em meio a uma manifestação contrária ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, nesta quarta (31), black blocs atacaram com paus e pedras o prédio da Folha de S.Paulo, no centro de São Paulo, e foram dispersados à força pela Polícia Militar. O embate começou por volta das 21h, depois que alguns participantes do protesto, adeptos da violência, arremessaram pedras e tentaram forçar a entrada no prédio do jornal, na alameda Barão de Limeira, nos Campos Elíseos. Os policiais reagiram com gás lacrimogêneo e bombas de efeito moral, dispersando o protesto. O ato havia começado mais cedo na avenida Paulista, onde não houve incidentes, e seguido em direção ao centro. O primeiro confronto com a Tropa de Choque da PM aconteceu na rua da Consolação. Também houve enfrentamentos na praça Roosevelt e nas avenidas São João e Duque de Caxias, todas na região central de São Paulo. Segundo os militantes, a ida até o prédio da Folha de S.Paulo seria uma forma de criticar a atuação da imprensa durante o processo de impeachment de Dilma Rousseff. Em frente ao jornal, um grupo de cerca de 200 pessoas gritou palavras de ordem contra Temer e contra a Folha. Manifestantes também picharam a rua e o portão de entrada do jornal com a palavra "golpista".