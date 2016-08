CPI da Merenda em SP tem ameaça de prisão, acareação e contradições

REYNALDO TUROLLO JR. SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A sessão da CPI da Merenda na Assembleia Legislativa de São Paulo nesta quarta-feira (31) teve acusação de cobrança de propina, ameaça de prisão de testemunha e acareação entre dois ex-funcionários da Coaf, a cooperativa suspeita de fraudar a merenda. Eles deram versões conflitantes sobre o envolvimento de uma servidora da Secretaria Estadual da Educação no caso. O primeiro a depor foi o ex-vendedor da Coaf César Bertholino, que transportava dinheiro vivo para pagar "comissões". Ele acusou Jéter Rodrigues Pereira, ex-assessor do presidente da Assembleia, Fernando Capez (PSDB), de ter feito ameaças para receber propina. "[Pereira] Ligava, fazia ameaças. Ele ameaçava o senhor Cássio [Chebabi, ex-presidente da Coaf,] que iria cancelar o contrato com o governo do Estado. Ele estava desesperado atrás de dinheiro", disse o ex-vendedor. A Coaf tinha dois contratos com o governo Geraldo Alckmin (PSDB) para fornecer suco de laranja às escolas em 2015, num total de R$ 11,4 milhões. Bertholino confirmou que Pereira -assessor de Capez até dezembro de 2014- recebeu ao menos um cheque de R$ 50 mil da Coaf. O cheque foi depositado por outro ex-assessor do tucano, José Merivaldo dos Santos, mas voltou por falta de fundos. Ainda segundo Bertholino, também Merivaldo -funcionário de carreira da Assembleia que atuou na campanha de Capez em 2014- telefonou para ele cobrando os R$ 50 mil após o cheque voltar. O ex-vendedor, porém, atribuiu o esquema exclusivamente a Pereira e ao lobista Marcel Ferreira Julio, que atuou em favor da Coaf junto ao governo do Estado. Bertholino disse acreditar que Marcel mentia quando dizia que repassaria propina a políticos como o deputado Capez. Em sua opinião, o dinheiro ficava com o lobista. "Isso é uma convicção minha com base no que o Marcel falava", declarou. Ao mesmo tempo, contudo, o ex-vendedor admitiu que o contrato com o governo estadual só vingou após a suposta intermediação de Marcel, no final de 2014. Questionado sobre o teor da delação premiada de outro ex-vendedor da cooperativa, Emerson Girardi, que afirmou ao Ministério Público que viu uma servidora estadual em Bebedouro (SP) cobrando dinheiro dele, Bertholino negou o episódio. A servidora citada no acordo de delação é Dione Di Pietro, ex-chefe da coordenadoria à qual está vinculado o setor de compra de merenda da Secretaria Estadual da Educação. Bebedouro é a cidade onde fica a sede da Coaf. PRISÃO E ACAREAÇÃO Girardi, o outro ex-vendedor da cooperativa, depôs à CPI em seguida. Inicialmente, optou por ficar em silêncio, sob a justificativa de ter fechado acordo de delação, o que exige confidencialidade. O deputado Alencar Santana Braga (PT) propôs, então, que a comissão votasse sua prisão -a CPI tem poder de polícia. O argumento era que Girardi prestou depoimento à Corregedoria do Estado em junho, após fechar o acordo de delação, e que, se não falasse à CPI, estaria omitindo informações, o que poderia ser enquadrado no crime de falso testemunho. Com a concordância de deputados da base do governo, como Barros Munhoz (PSDB), sobre mandar prendê-lo, Girardi mudou de ideia e decidiu responder a algumas perguntas, desde que elas não o incriminassem. O ex-vendedor reafirmou o que disse ao Ministério Público: viu a servidora Dione Di Pietro em Bebedouro conversando com Bertholino. Disse que descarregava produtos na rua quando Dione saiu do escritório da Coaf e foi seguida por Bertholino. "Ela saiu do escritório e ele saiu atrás. Foram para um canto. Os dois se aproximaram e conversaram, do outro lado da rua", disse. Diferentemente do que declarou em sua delação, porém, Girardi disse que não ouviu o que conversaram. Ao Ministério Público ele havia dito que ouviu Dione dizer que tinha ido a Bebedouro receber dinheiro. Os deputados fizeram, então, uma acareação entre os dois ex-vendedores da Coaf. Cada um manteve sua versão. Já há requerimentos para que Dione seja ouvida na CPI. BALANÇO "Foi um festival de mentiras cuja única conclusão é a seguinte: todos estão mentindo. Achei frustrante [a acareação]. Cada um falou uma coisa e continuou zero a zero. Um dos dois mentiu, ou até os dois mentiram", afirmou Barros Munhoz. Na opinião de Alencar Santana Braga, a principal informação obtida na sessão foi a confirmação de que um ex-assessor de Capez cobrou propina e fez ameaças. Para o petista, há indícios de que Bertholino tentou proteger servidores públicos e políticos ao isentá-los de envolvimento no escândalo. "Tem um jogo combinado, alguns vão pagar o preço. Parece que estão focando no Jéter, no Marcel e no Chebabi para que não se avance. Há contradições com os depoimentos anteriores [prestados à polícia], o que demonstra mentira."