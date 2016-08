Perto de vaga nas quartas, Palmeiras tenta feito inédito na Copa do Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Palmeiras iniciou sua participação na Copa do Brasil, nesta quarta-feira (31), em busca de um feito inédito: ser bicampeão da competição nacional. Desde que o torneio começou a ser disputado, em 1989, nenhuma equipe conseguiu vencer dois anos seguidos. Quem chegou mais perto de realizar o feito foi o Grêmio, quando levantou o troféu em 1993 e foi vice no ano seguinte. Os palmeirenses se sagraram campeões em 2015 após uma disputa de pênaltis com o rival Santos, chegando ao terceiro título. Nesta edição, o caminho pode ser mais curto. Por participar da Libertadores, o Palmeiras começou direto nas oitavas de final da Copa do Brasil, e a estreia diante do Botafogo-PB foi com vitória por 3 a 0. A boa campanha no Campeonato Brasileiro, porém, pode ser um agravante para os comandados de Cuca chegarem ao troféu. Com a liderança do Nacional, o treinador deve poupar jogadores em uma possível classificação para as próximas fases. Em coletiva após o triunfo sobre os paraibanos, Cuca já sinalizou que vai priorizar uma das competições. Muito provável que seja o Brasileiro, visto que o Palmeiras não vence há duas décadas. Nesta quarta, o time titular foi a campo, mas o treinador afirmou que foi uma decisão devido à distância para o próximo jogo. Pelo Brasileiro, o time encara o São Paulo daqui a sete dias, o que proporciona uma recuperação maior para os jogadores.