Com baixas, Corinthians tenta se recompor com elenco enxuto

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corinthians vive uma situação delicada em seu elenco. Com as perdas de André, Luciano, Bruno Henrique e agora Elias, o time alvinegro terá que se virar com um grupo relativamente pequeno. Com 28 jogadores, sendo quatro goleiros, Cristóvão Borges tem que usar a criatividade para montar a melhor formação que vai a campo. No empate em 1 a 1 diante do Fluminense, nesta quarta-feira (31), o treinador utilizou Camacho pela primeira vez como titular no meio de campo. Léo Príncipe, jovem da base, também ganhou uma oportunidade na lateral direita, que ficará vaga enquanto Fagner serve à seleção. Caso Príncipe ou Uendel por um acaso precisassem ser substituídos, o Corinthians teria que improvisar um lateral, já que nenhum jogador de ofício da posição foi relacionado para a partida. No ataque, o improviso já é uma realidade. Guilherme, que chegou ao clube como uma opção para o meio de campo ao lado de Giovanni Augusto, atuou como atacante na partida no Rio. A situação ficou ainda mais complicada com a lesão de Danilo. O veterano de 37 anos sofreu uma fratura de tíbia e fíbula na perna direita durante o treino da terça-feira (30). Com as perdas, o Corinthians foi ao mercado e oficializou as contratações do atacante Gustavo, ex-Criciúma, e do volante Jean, ex-Paraná.