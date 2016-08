Quadrilha especializada em roubo a ônibus de turismo é alvo de operação

Policiais da Delegacia de Furtos e Roubos (DFR) de Curitiba estão nas ruas desde as 6h desta quinta-feira (1) para prender uma quadrilha especializada em roubo a ônibus de turismo. A operação policial, batizada como "Fim da Linha", é em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A ação policial acontece em Curitiba e região metropolitana e tem como objetivo cumprir sete mandados de prisão e outros sete de busca e apreensão. A quadrilha é suspeita de realizar pelo menos três roubos a ônibus de turismo neste ano – um em março, outro no mês de julho e o terceiro em agosto.

De acordo com as investigações da DFR, parte da organização criminosa embarca nos ônibus em Curitiba como se fossem passageiros (“sacoleiros”) com destino a cidade de Foz do Iguaçu para realizar compras no Paraguai. Em um determinado ponto, eles anunciam o assalto e ordenam o motorista a abrir a porta – possibilitando a entrada dos comparsas.

O ônibus então é levado para áreas remotas de Curitiba e à beira de rodovias. Após roubarem dinheiro, jóias e pertences dos passageiros, as vítimas são coladas sem roupa no bagageiro do ônibus. A quadrilha age com extrema violência e frieza.

De acordo com o delegado-titular da D.F.R., Matheus Laiola, “foram meses de investigação para retirar estes perigosos criminosos de circulação que causam terror nas vítimas. O modus operandi dos autores demonstra a extrema frieza desta quadrilha”, resume.

Mais detalhes da operação serão repassados em entrevista coletiva às 14h30 na sede da Delegacia de Furtos e Roubos (Av. Presidente Affonso Camargo, 2239 - Cristo Rei, Curitiba).