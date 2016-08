Indiciado como Del Nero, cartola equatoriano vive ostracismo e prisão

GUILHERME SETO, ENVIADO ESPECIAL QUITO, EQUADOR (FOLHAPRESS) - Denunciado pela Justiça americana na eclosão do escândalo que ficou conhecido como "Fifagate", o ex-presidente da Federação Equatoriana de Futebol, Luis Chiriboga Acosta, 69, teve destino muito diferente do atual presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), Marco Polo Del Nero, também denunciado. Por motivos distintos, ambos não estarão presentes na partida entre Equador e Brasil nesta quinta-feira (1º), em Quito. Chiriboga assumiu a presidência da Federação em 1998 e ficou 18 anos no poder. Em dezembro de 2015, ao lado de Del Nero e Ricardo Teixeira, ex-presidente da CBF, foi indiciado pela Justiça dos EUA sob acusação de extorsão, lavagem de dinheiro e fraude em transferências bancárias. Chiriboga foi acusado de receber propinas para favorecer a empresa T&T na aquisição dos direitos de transmissão da Libertadores. Diante do escândalo, foi suspenso por 90 dias pela Federação para preparar sua defesa. Ainda em dezembro, com as revelações do Fifagate, a Justiça equatoriana decretou a prisão domiciliar de Chiriboga para investigá-lo por suposta lavagem de dinheiro. Desde então, o prazo inicial de 90 dias de prisão tem sido prolongado e o ex-presidente não pode sair de sua casa no condomínio Villa Regina, em Quito, onde o apartamento mais barato está avaliado em US$ 2 milhões (R$ 6,5 milhões). "O caso de Chiriboga é totalmente diferente dos outros. Ele não existe nos Estados Unidos: ele não tem contas lá, não fez negócios lá. Aqui no Equador também não encontraram nenhum movimento irregular em suas contas. Não há provas de lavagem de dinheiro. Poderiam ter inventado qualquer coisa, menos isso, para o acusarem", diz à Folha Juan Machuca, advogado de Chiriboga, que acredita que no final de setembro conseguirá extinguir a prisão domiciliar do cliente. Em março deste ano, Chiriboga renunciou ao cargo de presidente da Federação. Diferentemente de Del Nero, que conseguiu construir amizades políticas firmes, como Coronel Nunes, que assumiu interinamente o cargo em fevereiro a pedido de Del Nero, o equatoriano foi abandonado por seus aliados. Atualmente, não exerce mais influência na Federação e vê seu ex-aliado Carlos Villacís no poder com a ajuda de seu ex-braço direito Alex de La Torre. No entanto, a imprensa local fala do "chiriboguismo sem Chiriboga" como a diretriz da atual gestão, que deve durar até 2019. Mesmo com o ex-mandatário ostracizado, o "modus operandi" da Federação local continua em vigor. "Um esquema paternalista", classifica o jornalista Esteban Avila, da rádio Redonda, baseado no adiantamento de receitas de televisão para equipes à beira da falência, sem projetos estruturados de longo prazo para os clubes do país. Nos últimos dias, depois de resistência desde que assumiram o cargo, resolveram implantar o controle antidoping nas partidas dos campeonatos nacionais. A medida foi tomada após o equatoriano José Angulo, do Granada (ESP), ter recebido resultado positivo para cocaína em exame feito pela Conmebol. Não pesam sobre Villacís, milionário exportador de camarões, acusações de irregularidades. Em sua mansão, amigos de Chiriboga dizem que ele gosta de reunir pessoas para jogarem cartas. "Para nenhum cidadão é agradável estar nessa situação. Todavia, ele se reencontrou com sua família. Ele viajava muito por causa da profissão e sacrificava a família. Ele reencontrou os filhos, netas e a esposa. Nesse aspecto, [a prisão domiciliar] foi benéfica para a sua família. Hoje ele faz muito exercício, baixou de peso e está confiante na Justiça", diz o advogado Machuca. Desde que foi indiciado em dezembro de 2015, Del Nero não viaja para fora do país. Secretário-geral da CBF, Walter Feldman disse na CPI do Futebol na Câmara que Del Nero não deixa o país para não ser preso pela Justiça dos EUA, "mesmo sendo inocente", segundo ele.