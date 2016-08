Cope faz operação para prender suspeitos de matar policial civil

Duas pessoas suspeitas de envolvimento com a morte de um policial civil são alvos de uma operação deflagrada nesta quinta-feira (1) pelo Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), da Polícia Civil.

Cerca de 30 policiais do Cope estão nas ruas deste às 6h para cumprir cinco mandados judiciais. A ação policial acontece em Curitiba.

Os dois suspeitos teriam participação na morte de um investigador da Polícia Civil Ubiraci Mendes, de 53 anos, no último fim de semana no bairro Campo Comprido, em Curitiba. O policial estava num bar quando foi surpreendido pela dupla.

O crime aconteceu por volta das 21h do último sábado (27). Imagens de câmeras de segurança mostram que os suspeitos chegaram ao local do assassinato em uma motocicleta, estavam armados e com capacete.

O investigador estava na polícia havia 22 anos e deixou uma filha de 14 anos. Ele estava afastado das atividades por atividades policiais em decorrência de uma decisão judicial.

Mais informações serão repassadas em entrevista coletiva às 11h horas na sede do Cope (Rua Conde São João das duas Barras, 1274 - Vila Hauer, em Curitiba.