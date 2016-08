Bem Paraná lança Guia Eleições 2016 com lista completa de candidatos

(foto: Reprodução)

O Bem Paraná disponibiliza a partir de hoje o Guia Especial Eleições 2016. Lá o eleitor, vê as notícias das eleições reunidas e um guia completo com a lista e perfil de candidatos a prefeito, vice-prefeito e e vereador de Curitiba, todas as cidades do Paraná e no Brasil.

Com pesquisa fácil e ágil, o eleitor pode verificar todas as informações dos candidatos para definir o seu voto. Também há informações de serviço, como as tarefas e deveres do prefeito e vereador e manual sobre como votar.

Para acessar o guia, clique aqui