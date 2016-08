Assaltantes explodem caixas eletrônicos em Balsa Nova e Curitiba

Na madrugada desta quinta-feira (1), assaltantes fortemente armados explodiram o Banco Itaú no Cntro de Balsa Nova, na Região Metropolitana de Curitiba e atiram na viatura da PM.

A situação ocorreu por volta das 4h20 da madrugada. No momento da ação, alguns marginais dispararam contra a viatura da Polícia Militar, que estava estacionada em frente ao Destacamento da polícia em Balsa Nova, e deram ordem para que os policiais não saíssem pra fora do DPM.

A quadrilha fugiu em uma camionete branca (Hilux ou Amarok), levando o dinheiro que conseguiram dos caixas eletrônicos do banco.

Outro caso - Os caixas eletrônicos na do sede do Serviço Federal de Processo de Dados (Serpro), que é vinculado ao Ministério da Fazenda, na Rua Carlos Pioli, no Centro Cívico, em Curitiba, também foram assaltados nesta madrugada e com explosões. Não se sabe quanto foi levado.

Leia mais no Plantão de Polícia