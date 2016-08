Revelado pelo Palmeiras, meia do Vila Nova interessa ao São Paulo

DASSLER MARQUES E PEDRO LOPES SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo passou os últimos dias no mercado a procura de opções para reforçar seu ataque, e tem em Jean Carlos, do Vila Nova, um novo alvo. Meia armador, o jogador passou pelas categorias de base do Palmeiras e é o líder da Série B em assistências, com oito passes para gol em 20 jogos. Além do bom desempenho, pesa a favor do jogador o fato de que sua transferência envolve valores viáveis para o clube do Morumbi –custaria entre R$ 600 mil e R$ 1 milhão. Dos direitos, 70% pertencem ao São Bernardo, clube pelo qual disputou o Campeonato Paulista, e 30% ao próprio jogador. O Vila Nova tem direito a 10% em caso de uma transferência. Nos moldes propostos atualmente, o São Paulo pagaria a multa e ficaria com a parte do São Bernardo, cedendo 10% ao clube goiano. Os salários, em torno de R$ 50 mil reais, não constituem obstáculo à transação. Jean é mais um dentre vários nomes analisados para reforçar o setor ofensivo e dar a Ricardo Gomes mais opções. Também estão na lista Marquinhos, do Internacional, e Rildo, atualmente no Corinthians. O ataque é visto pela direção como a área mais carente do elenco atual, e há pressa para a chegada de reforços. Depois de ter o CT invadido pelas torcidas organizadas no último sábado –os torcedores agrediram atletas e roubaram material– o São Paulo treinará com os portões fechados até esta sexta-feira. Na semana que vem, o time volta a campo e tem pela frente um clássico, diante do Palmeiras, na quarta, no Allianz Parque.