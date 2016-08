Amistoso contra o Benfica deverá ter entrada gratuita para sócios

SAMIR CARVALHO SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente do Santos, Modesto Roma Júnior, viajou ao Rio de Janeiro nesta semana e confirmou com a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) o amistoso contra o Benfica, de Portugal, para 8 de outubro (sábado), às 18h (de Brasília), na Vila Belmiro. A partida, que será realizada em data Fifa, marcará a comemoração do aniversário de 100 anos do alçapão santista. A reportagem apurou que a diretoria santista planeja promover a entrada gratuita dos sócios. Os valores dos ingressos ainda não foram definidos. Além disso, o clube paulista estuda homenagear, além do ex-lateral esquerdo Léo, outro ídolo do clube –o ex-meia Giovanni, que brilhou com a camisa santista na campanha do vice-campeonato brasileiro de 1995. Em sua terceira passagem pelo Santos, em 2010, Giovanni encerrou a carreira chateado por não ter recebido uma homenagem de despedida na Vila Belmiro. Apesar das novas intenções em relação ao jogo festivo, a entrada gratuita de sócios e a homenagem a Giovanni ainda precisam ser aprovadas em reunião no Conselho Gestor do Santos. Já a homenagem a Léo está definida. O ex-lateral, inclusive, viajou com o presidente Modesto Roma para Portugal para intermediar o amistoso contra o Benfica, onde atuou entre 2005 e 2009. Assim como Giovanni, o ex-lateral do Santos também encerrou a carreira chateado. Em 2014, Léo convocou uma entrevista coletiva em seu apartamento e disparou críticas contra os dirigentes santistas. Um dos motivos era o jogo de despedida não realizado. O Santos também já definiu que o Esporte Interativo realizará a transmissão da partida ao vivo. No entanto, não está descartada a possibilidade de outras emissoras transmitirem o amistoso entre Santos e Benfica.