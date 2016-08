Lesão grave fará Corinthians estender contrato de Danilo

DASSLER MARQUES SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Válido até dezembro, o atual contrato do veterano Danilo será renovado pelo Corinthians para 2017. Já operado após fratura na fíbula e na tíbia da perna direita, o jogador de 37 anos indicou que não pretende deixar os gramados. Dessa maneira, a decisão tomada pela direção do clube é de estender o vínculo de Danilo para que ele possa se recuperar plenamente, a exemplo do que foi feito com outros atletas recentemente, como o lateral Guilherme Andrade. Como a expectativa é que Danilo esteja novamente apto a atuar somente em março, a tendência é que o contrato seja ampliado pelo menos por mais seis meses. A direção corintiana, porém, só tomará essa decisão referente ao prazo nas próximas semanas. Médico do Corinthians, Júlio Stancati falou a respeito do problema de Danilo, que ocorreu em treinamento na terça-feira. "Ele deve ficar três meses imobilizado e então começar a trabalhar. Depois tem o recondicionamento físico, para adquirir força muscular, massa muscular e óssea, então pela idade avançada ele vai ter que fazer um trabalho maior de recondicionamento. São cinco a seis meses. É para fevereiro ou março, provavelmente", disse à rádio Globo. Para quem imaginava que Danilo poderia se aposentar, Stancati admitiu que essa não é uma possibilidade provável. "Trabalhamos há uns seis anos com o Danilo. É uma pessoa de extrema personalidade e determinação. Tenho quase certeza que ele volta a jogar", comentou o médico do Corinthians. O próprio jogador, em depoimento por vídeo após a cirurgia, indicou a vontade de seguir em ação. "Isso acontece, é coisa da vida, mas se Deus quiser vai passar e vou voltar o mais rápido possível para fazer o que gosto, que é jogar futebol", disse Danilo. Contratado em 2010, Danilo tem o fim de sua passagem pelo clube discutido há alguns anos. Em 2015, a renovação dele era considerada bastante improvável, mas a direção do Corinthians cedeu a um pedido do treinador Tite, admirador confesso do jogador que recusou convites de Santos, Fluminense e Botafogo. Nesse ano, a situação se repetia. Para muitos dentro da direção corintiana, a atual temporada marcaria o fim da vitoriosa passagem de Danilo pelo clube -são 24 partidas realizadas em 2016. O gerente de futebol Alessandro, inclusive, era um dos entusiastas da ideia do jogador seguir como dirigente do Corinthians, mas o desejo do próprio meia é seguir em ação por mais algum tempo.