Temer chega nesta noite na China para 1ª agenda externa como presidente

JOHANNA NUBLAT, ENVIADA ESPECIAL XANGAI, CHINA (FOLHAPRESS) - Em seu primeiro compromisso externo após ser efetivado no cargo, o presidente Michel Temer deverá desembarcar em Xangai, na manhã desta sexta-feira (2), ainda noite desta quinta (1ª) no Brasil, e participar de seminário com empresários brasileiros e chineses. O governo pretende assinar cerca de dez contratos na ocasião, entre investimentos, comércio e cooperação. A maior parte dos contratos deve ser em investimentos, que, nas contas do Planalto, podem superar R$ 10 bilhões. Os atos empresariais abarcam as áreas de siderurgia, setor elétrico e aeronáutico (vendas de aeronaves da Embraer). Parte desses acordos pode seguir um novo arranjo de negócios, em que há um misto de gestão nacional e estrangeira. Já o acordo de cooperação é entre a Apex (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos) e sua equivalente chinesa. Cerca de cem empresários e representantes de entidades brasileiros são esperados, incluindo presidentes de empresas como Vale e Embraer, e entidades como CNT e Firjan. Do lado chinês, são aguardadas 250 pessoas, sobretudo empresários (bancos, instituições financeiras, associação de empresários de Xangai). A previsão é que Temer pouse em Xangai às 10h desta sexta, após cerca de 27 horas de viagem desde Brasília, com paradas rápidas em Cabo Verde, na República Tcheca e no Cazaquistão. Segundo a agenda, o presidente tem então encontro com o prefeito de Xangai, Yang Xiong, e participa do seminário ao lado de alguns de seus ministros, incluindo Henrique Meirelles (Fazenda). O objetivo do encontro é apresentar aos chineses, grande fonte de investimentos estrangeiros diretos, a oportunidade de comércio e investimentos no Brasil, sobretudo na área de infraestrutura, que deverá sofrer uma remodelagem no novo governo. A participação dos chineses nas obras de infraestrutura no Brasil, como por meio das licitações, é vista pelo governo brasileiro como ponto central na agenda futura entre os dois países. É possível, assim, que esse assunto seja tratado na reunião bilateral prevista entre Temer e o presidente Xi Jinping. O encontro está marcado para a tarde desta sexta, em Hangzhou, cidade que sediará a cúpula do G20, a partir deste domingo (4).