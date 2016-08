Bancários de Curitiba decidem nesta quinta se entram em greve

Bancos (foto: Divulgação)

O Sindicato dos Bancários e Financiários de Curitiba e região realiza nesta quinta-feira (1) assembleia, às 18h30, para votar contraproposta da campanha salarial apresentada pela Fenacrefi. Em pauta, ainda, a deliberação sobre a paralisação das atividades por tempo indeterminado a partir de 6 de setembro.

As consultas aos bancários acontecem em todo o país. Entre as principais reivindicações da categoria estão reajuste salarial de 14,78%, sendo 5% de aumento real e 9,31% de correção da inflação; participação nos lucros e resultados de três salários mais R$ 8.297,61; piso salarial de R$ 3.940,24; vales-alimentação, refeição, décima-terceira cesta e auxílio-creche/babá no valor do salário-mínimo nacional (R$ 880); 14º salário; fim das metas abusivas e assédio moral; fim das demissões, ampliação das contratações, combate às terceirizações e à precarização das condições de trabalho; mais segurança nas agências bancárias e auxílio-educação.

A proposta da Fenaban foi de reajuste de 6,5% mais R$ 3 mil de abono para os trabalhadores. O Comando Nacional dos Bancários diz que essa proposta representa perda real de 2,8% (ao se descontar a inflação de 9,57%).