Aos 18 anos, Douglas Luiz cai nas graças da torcida vascaína

BERNARDO GENTILE E BRUNO BRAZ RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Em meio à disputa da Série B, o Vasco foi forçado a rejuvenescer o time por conta de lesões e suspensão. Do empate em 2 a 2 com o Tupi, no último sábado (27), para a derrota diante do Vila Nova por 2 a 1, na terça (30), a equipe caiu de uma média de idade de cerca de 30 anos para 26. Em termos de resultados práticos, porém, apenas um correspondeu, e justamente o mais jovem. Morador da comunidade Nova Holanda, o meia Douglas Luiz completou 18 anos recentemente e fez sua estreia entre os titulares contra os goianos, onde fez o gol de honra do time cruzmaltino. Dinâmico, o jovem volante já havia entrado bem diante dos mineiros, mostrando qualidade nos passes e, principalmente, um chute potente e técnico. Essa característica, por pouco não rendeu empate ao time em outro chute de longe –passou perto da trave direita do goleiro do Vila Nova. Prova de que Douglas caiu nas graças da torcida foi a reação dos vascaínos durante a derrota em São Januário. Enquanto Diguinho era vaiado a cada toque na bola, o jovem volante foi ovacionado. "Procurei trabalhar a bola rápida e chutar de fora da área, que foi o que o professor pediu para mim. Lamento a situação do time, mas é assim mesmo. Tentamos de todas as formas, mas às vezes acontece assim. Sábado tem mais [contra o Bahia]", disse Douglas após o jogo. Para o duelo contra o Bahia, a maioria dos veteranos voltarão a estar à disposição, casos de Nenê, que estava lesionado, e Andrezinho, suspenso. Jorge Henrique, com dores na panturrilha esquerda, ainda é dúvida. Martín Silva segue com a seleção uruguaia para a disputa das eliminatórias da Copa do Mundo e Jordi se mantém no gol.