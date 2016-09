Coronel que investigava fraudes no fundo de saúde da PM é morto no Rio

MARCO ANTÔNIO MARTINS RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O coronel da Polícia Militar Ivanir Linhares Fernandes Filho, 49, será sepultado na tarde desta quinta-feira (1º) em São Gonçalo, cidade da região metropolitana do Rio de Janeiro. Na manhã de quarta (31), o carro em que o sargento estava foi atingido por 17 disparos -8 deles o acertaram. Fernandes Filho fazia parte de um grupo de PMs da Justiça Militar que investigava policiais acusados de fraudar e desviar R$ 16 milhões do fundo de saúde da corporação. Uma audiência sobre o caso está marcada para esta sexta (2). O coronel era um dos cinco julgadores que apuram o envolvimento de 11 PMs, sendo 3 deles, coronéis. A investigação apura a compra de 75 mil litros de ácido peracético (que esteriliza material cirúrgico), mas que não teria ocorrido. Além da aquisição, a preços superfaturados, de 200 aparelhos de ar-condicionado. A Polícia Civil do Rio investiga se o assassinato do policial está relacionado com o caso. Outras linhas de investigação da polícia são: uma tentativa de assalto ou se tem uma relação com algum outro caso em que o coronel atuaria na Justiça Militar. Ivanir Linhares Fernandes Filho serviu na PM do Rio por 29 anos. Era filho de um oficial da corporação e apaixonado por motos. De acordo com relatos feitos à Divisão de Homicídios, Fernandes Filho foi a Maricá, cidade a 40 quilômetros do centro do Rio, para cuidar de sua separação. O militar havia acabado de retornar para o carro em que estava, um Gol cinza de propriedade da PM, quando ele e o seu motorista, o sargento Luiz Cláudio Carvalho da Silva, 44, foram surpreendidos por dois homens armados. Segundo testemunhas, a dupla desceu de um Jeep e iniciaram os disparos. Há suspeita de que um terceiro homem teria participado da ação. O coronel morreu no local. O sargento foi socorrido e está internado, em estado estável, em um hospital público. O sargento Carvalho da Silva prestou depoimento na tarde desta quarta (31) e disse, segundo o delegado Fábio Barucke, que um dos homens ao se aproximar do veículo disse "perdeu", o que leva o delegado a investigar a possibilidade de um assalto. A reação dos criminosos em disparar 17 vezes, segundo o policial, seria porque os criminosos teriam visto que os policiais estavam armados. A polícia já solicitou as imagens de câmeras de vídeo próximas ao local do crime para saber como foi a abordagem ao carro onde estava o coronel. Os investigadores já sabem que o carro utilizado pelos criminosos era clonado e foi usado no sequestro-relâmpago de um casal, em Niterói, cidade vizinha a Maricá, no último domingo (28). Em nota, a PM do Rio informou que instaurou uma "apuração sumária" para auxiliar no esclarecimento do caso e está dando apoio à família do policial. "A corporação concentra esforços para prender os criminosos".