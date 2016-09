Novo teaser de 'Narcos' é divulgado às vésperas da estreia da 2ª temporada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os últimos dias de Pablo Escobar começam a ser contados a partir desta sexta (2), quando estreia a segunda temporada de 'Narcos' na Netflix. Em um novo teaser que antecipa os dez episódios da sequência, o temido traficante, interpretado pelo brasileiro Wagner Moura, impõe sua passagem em meio a soldados incumbidos de capturá-lo. "Senhor Escobar, sinto muito, mas tenho ordens para não deixá-lo passar", diz um militar, ao que Escobar responde, antes de continuar seu trajeto impassível: "Eu é que peço desculpas, filho. Infelizmente, não posso permitir que isso aconteça". A série narra o confronto das forças policiais com os chefões do tráfico de drogas no final dos anos 1980 e mostra a propagação da cocaína nos Estados Unidos e na Europa, gerada pelo cartel de Medellín, liderado por Escobar. A segunda temporada mostrará os dias finais do traficante colombiano.