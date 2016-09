Após encontro, presidente do México classifica Trump como grande ameaça

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, classificou o candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, como uma ameaça ao México, pouco depois do encontro entre os dois nesta quarta (31). "Suas posições políticas podem representar uma grande ameaça ao México, e não estou preparado para ficar de braços cruzados e não fazer nada", disse Peña Nieto, em entrevista a uma emissora de TV. Anteriormente, Peña Nieto havia saudado o encontro com Trump como "aberto e construtivo". O magnata americano também se referiu ao líder mexicano como amigo e um "maravilhoso" presidente. Assim como o mexicano, Trump também mudou de tom ao voltar para os EUA. Em seu esperado discurso sobre imigração, na noite desta quarta, o republicano manteve a agressividade, que é uma das marcas de sua campanha. "Vamos construir um muro na fronteira sul. E o México pagará pelo muro. Eles ainda não sabem, mas vão pagar", disse Trump num comício em Arizona, Estado na fronteira com o México. Em seu discurso, o bilionário disse que há 2 milhões de criminosos estrangeiros nos EUA e que eles serão deportados "no primeiro dia" de seu governo.