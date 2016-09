Após anunciar aposentadoria, Massa é homenageado por equipes e pilotos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após anunciar sua aposentadoria da F-1 no final da temporada, Felipe Massa, 35, foi homenageado pela Ferrari, Sauber e Williams e também por pilotos. O brasileiro anunciou que vai deixar a categoria em uma entrevista no autódromo de Monza, palco da 14ª etapa do Mundial de F-1, que será realizado neste domingo (4). "Obrigado, @MassaFelipe19, por todos os anos conosco e tudo de melhor para seus desafios futuros", escreveu a Ferrari em sua conta no Twitter. Primeira equipe do brasileiro na principal categoria do automobilismo mundial, a Sauber também prestou uma homenagem ao piloto. Ele correu pela escuderia em 2002, 2004 e 2005. "Desejamos a @MassaFelipe19 -que se aposentará depois dessa temporada- tudo de melhor para suas últimas corridas na F-1". A Williams através de Claire Williams, última chefe de equipe de Massa, também agradeceu a contribuição do brasileiro para a escuderia. "Gostaria de agradecer a Felipe Massa por todo seu trabalho duro. Ele vai ser sempre parte da família Williams", disse a filha de Frank Williams. Os pilotos também homenagearam o brasileiro. "É um grande pena, mas é a sua escolha. Tivemos um bom relacionamento quando estávamos na mesma equipe. Ele é um cara muito legal", escreveu Kimi Raikkonen, companheiro de Massa na Ferrari entre 2007 e 2009. Atual companheiro de Massa na Williams, o também finlandês Valtteri Bottas parabenizou o piloto. "Parabéns a sua carreira. Ótimo companheiro de equipe, pessoa e piloto. Vamos aproveitar o final de 2016". Na entrevista dos pilotos, Sebastian Vettel foi outro que elogiou o brasileiro. Ele destacou as qualidades de Massa dentro e fora das pistas. "Ele é um cara muito legal, muito engraçado, além do talento que sempre mostrou na pista. É uma pena que ele esteja indo embora. Vamos sentir sua falta. Desejo o melhor para ele, não importa o que ele decida fazer".