Del Nero não viaja ao Equador, mas planeja ver jogo em Manaus

GUILHERME SETO, ENVIADO ESPECIAL QUITO, EQUADOR (FOLHAPRESS) - A aguardada estreia do técnico Tite no comando da seleção brasileira nesta quinta-feira (1º) contra o Equador, em Quito, não será acompanhada pelo presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), Marco Polo Del Nero. Desde que foi indiciado pela Justiça dos Estados Unidos em dezembro de 2015, acusado de ser beneficiário de um esquema internacional de recebimento de propina na venda de direitos de torneios, Del Nero não marca presença em jogos da seleção brasileira fora do país. Oficialmente, o cartola afirma que delega funções à sua equipe. Em maio, o secretário-geral da CBF, Walter Feldman, disse em depoimento à CPI do Futebol que Del Nero não sai do Brasil porque pode ser preso pelo FBI, "mesmo sendo inocente". A ausência de Del Nero foi motivo de saia justa para Tite em junho, quando foi apresentado como técnico da seleção e foi questionado se o dirigente acompanharia a sua estreia. "O Coronel é a pessoa que viaja", respondeu, lacônico, referindo-se a Coronel Nunes, que substituiu Del Nero quando este foi afastado no final de 2015 e que chefiou a delegação brasileira na Copa América nos Estados Unidos. Entre dezembro e o final de julho, também foram raras as aparições de Del Nero em partidas da seleção brasileira em território nacional. No entanto, a Rio-2016 marcou a reaproximação do cartola, que foi a partidas tanto da seleção masculina como da feminina durante o evento. Ele chegou a jantar com as jogadoras da equipe feminina e a lhes dar palavras de incentivo. Assim, Neymar e seus companheiros devem ser observados ao vivo por Del Nero em 6 de setembro, quando a seleção brasileira receberá a colombiana na Arena da Amazônia, em Manaus, pelas eliminatórias da Copa de 2018.