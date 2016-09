Detentas fazem festa para o PCC dentro de cadeia do Paraná

(foto: Reprodução)

Teve festa na Cadeia de Umuarama. no interior do Estado. O aniversariante era o PCC (Primeiro Comando da Capital), organização criminosa que completou 23 anos. As fotos da festa, com direito a bolo temático e balões, foram postadas nas redes sociais por um detentda, que tem dois perfis ativos no Facebook com mais de oito mil amigos.

“Dia de visita e níver da nossa organização. Amo demais tudo isso. Independente de tudo só tenho a agradecer… Parabéns para todos nós”, escreveu ela na principal postagem da presa em meio a festa com demais companheiras de cela.

Em entrevista ao site O Bemdito, o delegado-adjunto da 7ª Subdivisão Policial de Umuarama, Pedro Luiz Fontana Ribeiro, disse que a Polícia Civil já investiga o caso.

Leia mais no Plantão de Polícia