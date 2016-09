PF deflagra operação na Prefeitura de Ribeirão Preto

MARCELO TOLEDO RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - Suspeitas de fraudes em licitações que somam R$ 203 milhões fizeram o Ministério Público Estadual e a PF (Polícia Federal) deflagrarem na manhã desta quinta-feira (1º) uma operação na prefeitura, em autarquias na Câmara de Ribeirão Preto (a 323 km de São Paulo). Ao menos seis vereadores e dois secretários municipais, além de empresários, foram surpreendidos por policiais federais em suas casas e gabinetes. Também houve buscas na casa da prefeita Darcy Vera (PSD) e em seu gabinete no Palácio Rio Branco, sede do governo. A operação Savandija -que significa "pessoa que vive à custa alheia"- cumpre 13 mandados de prisão temporária, 17 de condução coercitiva e 48 mandados de busca e apreensão, expedidos pela Quarta Vara Criminal da cidade, em São Paulo (Ribeirão e Santos) e Mato Grosso do Sul (Campo Grande). A operação foi desencadeada após um ano de investigações e suspeitas de fraudes em licitações, peculato, corrupção ativa e passiva e tráfico de influência na prefeitura, envolvendo servidores da administração, vereadores e empresários. Um dos alvos é a Secretaria da Educação, que abriu um contrato fraudulento, segundo a investigação, envolvendo catracas nas escolas da rede municipal. Também houve busca e apreensão na Coderp (Companhia de Desenvolvimento Econômico de Ribeirão Preto), que teve o acesso bloqueado durante a operação, e no Daerp (Departamento de Água e Esgotos de Ribeirão Preto). Na Coderp, as irregularidades envolvem terceirização de mão de obra. Todas as apreensões foram encaminhadas a unidade da PF na cidade.