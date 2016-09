Funcionário de carreira, Janér Tesch é o novo diretor-geral da Abin

A Agência Brasileira de Inteligência (Abin) tem novo diretor-geral. Janér Tesch Hosken Alvarenga assume o posto no lugar de Wilson Roberto Trezza, que estava no cargo desde setembro 2008 – inicialmente como interino e, a partir de dezembro de 2009, de forma efetiva. O decreto foi publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 1°.

Graduado em Matemática, Janér Tesch é, há 32 anos, oficial de inteligência da Abin, já tendo ocupado o cargo de diretor do Departamento de Inteligência Estratégica da agência. Exerceu também funções de assessoramento e de direção no Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República.

Foi ainda superintendente estadual da Abin em Goiás e Pernambuco, além de ter sido adido de inteligência na Colômbia. A cerimônia de posse ocorre nesta tarde, na sede da Abin em Brasília.

Janér Tesch Hosken Alvarenga teve o nome aprovado pelo Senado no dia 17 de agosto, depois de ser sabatinado.