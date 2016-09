Marta visita complexo médico inacabado e promete entrega de todas obras na área da saúde

PAULA REVERBEL SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em mais uma critica à gestão petista na cidade de São Paulo, a senadora Marta Suplicy (PMDB), candidata que pretende suceder o prefeito Fernando Haddad (PT), visitou nesta quinta-feira (1º) a obra inacabada do que seria um complexo municipal de saúde na Vila Carrão e prometeu a entrega de todas as instalações pendentes da área da Saúde. "Essa é uma demanda muito grande Vila Carrão é eu quero deixar aqui com vocês o compromisso de recuperar não só esse hospital-dia, mas todas as obras inacabadas na área da saúde", disse. O mesmo local recebeu a visita de Haddad em outubro de 2014, depois que a prefeitura desapropriou o imóvel do antigo Hospital e Maternidade Carrão. Na época, estimava-se que a implementação do complexo de saúde levaria um ano e custaria R$ 6 milhões. Estavam previstos dois centros cirúrgicos, 12 leitos e 20 salas para consultórios, entre outras instalações. "Essa visita aqui hoje à Vila Carrão é para mostrar mais uma obra inacabada, e principalmente na área da saúde eu tenho visto muitas. É UPA [Unidade de Pronto Atendimento] em Parelheiros, é em Cidade Tiradentes e, agora, em Vila Carrão", afirmou. De acordo com a candidata, a gestão Haddad iniciou a obra em 2015, mas agora os trabalhos estão parados. "A Prefeitura desapropriou uns terrenos aqui também para fazer ampliação e nada foi feito", acrescentou. É a segunda vez que a senadora visita um hospital fora de operação e critica a atuação de Haddad na área da saúde. Na última sexta-feira (26), visitou uma unidade de saúde em Ermelino Matarazzo. Durante a visita, Marta e o vice de sua chapa, Andrea Matarazzo (PSD), foram abordados por um membro do Conselho Participativo Municipal de São Paulo, que cobrou uma visita dos dois. "É importante!", disse ele. "Nós vamos, eu sei", respondeu Matarazzo. "Só não vou agora, agora não vai dar tempo", disse Marta. LICENÇA A candidata afirmou que irá se licenciar do Senado no dia 8 de setembro. Ex-petista e ex-ministra de Dilma Rousseff, Marta fez questão de votar pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Na sessão do julgamento final do impedimento, a senadora aplaudiu de pé o discurso da advogada de acusação no processo, Janaina Paschoal, e fez sinal de "joia" com as duas mãos quando a advogada disse ter havido fraude por parte do governo da petista.