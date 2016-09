Kanye West põe à venda escultura usada em clipe; preço pode chegar a US$ 4 mi

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Qualquer pessoa já pode ter em casa a polêmica escultura com 12 celebridades nuas usada por Kanye West no clipe da canção "Famous". Basta ter US$ 4 milhões na conta. Segundo o "New York Times", esse é o valor estimado por uma galeria de arte de Los Angeles, a Blum & Poe, para a peça —com figuras criadas em silicone, esculpidas a mão e que até mesmo dão a impressão de que respiram— serem vendidas. Durante o fim de semana, a peça ficou exposta para possíveis compradores na galeria. Kim Kardashian, mulher de West e representada entre as esculturas, visitou a exposição. O cantor só apareceu por alguns breves momentos, via teleconferência. Além de Kanye e de sua mulher, há bonecos de George W. Bush, Anna Wintour, Caitlyn Jenner, Donald Trump, Rihanna, Chris Brown, Bill Cosby, Amber Rose, Ray J e Taylor Swift. E foi com Swift que "Famous" causou polêmica. Na letra, Kanye diz sentir como se ainda pudesse fazer sexo com a cantora porque a tornou famosa, uma referência à confusão protagonizada por eles no VMA de 2009. Na época, o rapper interrompeu a cantora pop dizendo que Beyoncé deveria ter levado um prêmio no lugar dela. Durante meses, Swift criticou a canção, mas, em julho, Kim Kardashian mostrou em um vídeo no seu Snapchat que a cantora pop, em uma ligação telefônica, soube da letra desde o começo. Além das 12 esculturas, o comprador também levará um espaço para colocá-las, além das baterias para fazer o efeito de respiração funcionar.