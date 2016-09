Alto Juvevê Gastronomia acontece neste fim de semana

(foto: Divulgação)

Um dos principais eventos gastronômicos do estado do Paraná está de volta. Nos próximos dias 3 e 4 de setembro, a Praça Brigadeiro Mário Epinghauss vai receber a Feira Alto Juvevê Gastronomia. Em sua 17ª edição, o evento contará com a participação de 17 estabelecimentos que vão oferecer as mais variadas opções entre doces, salgados e bebidas.

As grandes novidades desta edição ficam por conta do Sirène Fish and Chips, que estará pela primeira vez no evento com o tradicional prato da Inglaterra servido no cone; o Casal Coxinha, que vai apresentar sua saborosa coxinha de mandioca com carne seca; e a Volta ao Mundo Massas Criativas, que participa do evento com uma deliciosa opção de pasta gourmet.

Outro participante que também estará na feira pela primeira vez é o Hop’n Roll Beer Club. Considerado a principal casa de cervejas artesanais de Curitiba, o empreendimento vai oferecer o exclusivo chopp Highway to Hop’n Roll e diversas outras opções de cervejas. Além disso, a 17ª edição da feira Alto Juvevê Gastronomia trará várias outras opções de hambúrguer, sorvetes, crepes, churros, empanadas e sanduíches.

Empreendimentos participantes: Altman Gastronomia, Tissot Eventos, WS Brasil, Rio Grande, Simples Assim, Pernil &Cia, Dom Hugo Empanadas, Bacio Gelato, L’equipe Crêpe, Kurtos Kalacs, Churros Fun Club, Choripan, Clube da Carne, Sirène Fish and Chips, Casal Coxinha, Volta ao Mundo Massas Criativas.

A Alto Juvevê Gastronomia será realizada na Praça Brigadeiro Mário Eppinghauss, ao lado do Asilo São Vicente, entre as ruas Almirante Tamandaré e José de Alencar, das 11h às 19h. Os preços dos pratos variam entre R$ 5 e R$ 25. Mais informações na página oficial do evento no Facebook (www.facebook.com/AltoJuveveGastronomia).