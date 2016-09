Ex-senador sugere consulta popular sobre governo Temer

THAIS ARBEX SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Candidato a vereador, o ex-senador Eduardo Suplicy (PT) sugeriu nesta quinta-feira (1) que o presidente Michel Temer convoque uma consulta popular para saber "se o povo brasileiro quer ou não que ele exerça o mandato até 31 de dezembro de 2018". "É a única alternativa para que o governo Michel Temer ganhe legitimidade", disse Suplicy em Guaianases, na zona leste de São Paulo, onde participou de caminhada ao lado do prefeito Fernando Haddad (PT), que disputa a reeleição. Classificando sua sugestão como "construtiva e respeitosa", Suplicy afirmou que a consulta poderia coincidir com a realização do primeiro turno das eleições municipais deste ano, em outubro. Para ele, se a consulta mostrar que a população não quer que Temer conclua o mandato, deveria haver um entendimento entre o Congresso e a Justiça Eleitoral para que novas eleições presidenciais fossem convocadas em janeiro de 2017. Haddad afirmou que a decisão do Senado pelo impeachment de Dilma Rousseff "convalidou" o que vem sendo dito por aqueles que são contra o processo. A votação, disse o prefeito, "comprova a tese que vem sendo defendida por nós desde o começo: é um impeachment sem crime de responsabilidade". "Foi exatamente isso que o Senado disse: afasta, mas mantém os direitos políticos porque não há crime." BRAÇOS ABERTOS Depois da caminhada pela região comercial de Guaianases, o prefeito Fernando Haddad (PT) afirmou que, caso reeleito, ampliará o programa Braços Abertos "porque tem gente precisando e, infelizmente, o tráfico não é combatido na região". "Nosso papel é estender a mão para o dependente para que ele tenha uma alternativa", disse o prefeito. "A partir do momento que se oferece alternativas, todo mundo raciocina. Não é porque você faz uso de uma substância que você não raciocina. Você agarra essa oportunidade. É o que aconteceu com as pessoas no Braços Abertos." Implantado em janeiro de 2014 pela gestão Haddad na região da cracolândia, no centro de São Paulo, o programa trabalha a ressocialização dos dependentes a partir do conceito de redução de danos, incentivando o usuário a reduzir o consumo e a aumentar sua autonomia, sem interação, pela oferta de emprego e moradia. Reportagem da Folha de S.Paulo desta quinta (1) apresentou um estudo financiado pela Open Society que mostra que dois em cada três usuários reduziram o consumo de crack depois de participar do Braços Abertos. Em um claro recado a João Doria, candidato do PSDB, Haddad afirmou que "ao contrário do que dizem nossos adversários, uma ONG internacional, acima de qualquer suspeita, demonstrou por investigação de campo que dois terços dos beneficiários do Braços Abertos reduziram drasticamente o consumo de crack".